Facebook/Bewakingsbeelden Belgie Een van de inzittenden wordt onder schot gehouden door de Belgische politie

NOS Nieuws • vandaag, 12:56 • Aangepast vandaag, 13:06 Arrestatieteam België rijdt dj klem om vermeende achtervolging prinses Amalia

Vier mannen zijn klemgereden en onder schot meegenomen door een arrestatieteam in België, omdat ze precies dezelfde route van Amsterdam naar Antwerpen zouden hebben gereden als kroonprinses Amalia. Een van de inzittenden was radio-dj Serginio Piqué van NPO Blend.

Dat gebeurde begin deze maand. Beelden van de aanhouding verschenen al snel op sociale media, maar vandaag vertelt Piqué via zijn advocaat Vito Shukrula voor het eerst over het voorval in Het Parool.

De NOS sprak ook met de advocaat, die zegt dat Piqué in de middag van vrijdag 2 augustus met zijn vrienden in een gehuurde auto van Amsterdam naar Antwerpen reed voor een avondje uit. Op de Frankrijklei in de Belgische stad werd hun auto klemgereden door de politie.

Op beelden van de aanhouding is te zien hoe agenten Piqué en zijn vrienden onder schot houden, terwijl ze hen toeschreeuwen dat ze moeten knielen. Vervolgens worden ze geboeid meegenomen naar een politiebusje, waar ze volgens advocaat Shukrula een uur lang zijn ondervraagd.

Zo werden de mannen aangehouden:

1:02 Arrestatieteam houdt Nederlandse dj onder schot in Antwerpen

Tijdens het verhoor kregen Piqué en zijn vrienden te horen dat zij precies dezelfde afslagen hadden genomen als Amalia. Dat dit hen verdacht maakt, verbaast advocaat Shukrula. "Er zijn maar weinig wegen waarop je logisch vanaf Amsterdam naar Antwerpen kunt rijden. Ze reden de meest logische route vanaf het Singel in Amsterdam die via hun navigatie werd aangegeven." Welke route dit precies was wil hij niet zeggen.

Het is onduidelijk hoe ver de mannen van Amalia af reden. Volgens Shukrula heeft zijn cliënt haar niet gezien en is hem ook niet verteld waar zij zich bevond.

'Verkeerd ingelicht'

Tijdens het verhoor kreeg Piqué te horen dat de Belgische politie handelde op basis van informatie die afkomstig was van een Nederlandse veiligheidsdienst. Achteraf zouden agenten hebben gezegd dat er sprake was van een misverstand.

"De Belgische politiechef zei uiteindelijk tegen mijn cliënt en zijn vrienden dat ze ontstemd waren dat de Nederlandse diensten hen verkeerd hadden ingelicht en dat ze daardoor voor niets zo groots waren uitgerukt. Ze kregen te horen dat ze nu in ieder geval een goed verhaal hadden", aldus Shukrula. Na de verontschuldigingen mochten Piqué en zijn vrienden hun weg vervolgen.

De Belgische politie bevestigt tegenover de NOS dat de aanhouding volgde op een tip van een Nederlandse veiligheidsdienst. "Het ging om een situatie waarbij de kroonprinses betrokken was, iets dat we ernstig moeten opvatten. We hadden dan ook gefundeerde redenen om de controle op dergelijke manier uit te voeren", zegt een woordvoerder van de politie, die verder niets kwijt wil over de actie.

Excuses van koningshuis

Volgens Shukrula kwam de bewuste tip van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die leden van het koningshuis beveiligt. "Als de DKDB deze informatie niet aan de Belgische politie had gegeven, was dit alles niet gebeurd. Daarom spreken wij het koningshuis hierop aan. De Belgische politie stelt dan ook niet voor niets dat zij hebben geacteerd op basis van informatie die uit Nederland kwam."

Of de informatie die de Belgische politie kreeg afkomstig was van de DKDB, wil de dienst niet bevestigen. "Wij zeggen nooit iets over beveiliging en maatregelen", aldus een woordvoerder.

Shukrula overweegt eventuele juridische stappen. "Wij hopen allereerst dat het koningshuis komt met een vorm van erkenning, genoegdoening of excuses voor het leed dat zijn cliënt en zijn vrienden is aangedaan met deze gewelddadige en buitenproportionele aanhouding."

Zware bedreigingen

In oktober 2022 werd duidelijk dat Amalia te maken had met zware bedreigingen. Daardoor moest ze noodgedwongen thuis wonen en kon ze niet over straat.

Prinses Amalia heeft ruim een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd vanwege haar veiligheidssituatie. Inmiddels woont ze op kamers in Amsterdam, waar ze haar studie voortzet. Amalia gaf in eerdere gesprekken ook aan dat ze het door de bedreigingen erg moeilijk had en haar normale leven miste.