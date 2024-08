Dood 11-jarige Mateo in Spanje leidde tot valse beschuldigingen

Op zondagochtend vlak voor 10.00 uur liep een man met bedekt gezicht een voetbalveldje op in het dorp Mocejón, vlak bij Toledo. Met een scherp voorwerp stak hij de 11-jarige Mateo zo'n tien keer, waarna hij ervandoor ging. Het jongetje overleed ter plekke, nog voor de traumahelikopter aankwam.

In eerste instantie zocht de politie naar een man in een grijze Ford, maar een dag later bleek dat niet te kloppen. Dinsdag werd een 20-jarige jongeman gearresteerd.

Hij zou psychische problemen hebben en zowel bij zijn vader in het dorp als bij zijn moeder in Madrid wonen. Inwoners van Mocejón verklaren tegenover media dat de man na de daad met zijn vader nog een mis heeft bijgewoond in de plaatselijke kerk.