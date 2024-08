Spits Bayer Leverkusen krijg geldboete en schorsing voor opsteken middelvinger

Victor Boniface is voor één bekerduel geschorst voor het opsteken van zijn middelvinger tijdens het duel om de Duitse Super Cup, afgelopen zaterdag.

Het duel om de Duitse Super Cup tegen VfB Stuttgart eindigde in een 2-2 gelijkspel. Leverkusen won de strafschoppenserie. De Nigeraans international, die in de elfde minuut Leverkusen op een 1-0 voorsprong had gezet, vierde dat door zijn middelvinger op te steken naar de spelers van Stuttgart.