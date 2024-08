NOS

NOS Nieuws • vandaag, 13:36 Europese gasvoorraad ruim voor de winter al bijna vol

Het lijkt uitgesloten dat Europa zich deze winter zorgen moet maken over voldoende gas. De voorraad in de Europese Unie is nu al voor ruim 90 procent gevuld. Dat meldt Gas Infrastructure Europe, de brancheorganisatie van Europese gasopslagbedrijven. Het doel was om dit niveau bereikt te hebben op 1 november, zeven weken voor de winter officieel begint.

Bij Gas Infrastructure Europe is onder meer het Nederlandse GasUnie met dochter EnergyStock aangesloten. In Nederland is de gasvoorraad met bijna 87 procent ook bijna op het Europese doel, zo blijkt uit de cijfers. Een jaar geleden was de voorraad met ruim 93 procent wel ruimer gevuld.

Zuidelijke landen, zoals Spanje en Portugal, zijn met een volledig of zo goed als volledig gevulde gasvoorraad zelfs al helemaal klaar voor de winter. Ook zijn er veel onzekerheden over de prijs van gas, door bijvoorbeeld de onrust in het Midden-Oosten en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wel hebben de Verenigde Staten en Qatar dit jaar hun productie verhoogd.

Groningen

Eerder dit jaar ontstond tumult toen de Eerste Kamer twijfelde over de definitieve sluiting van het gasveld in Groningen. Er waren zorgen of er komende winter wel genoeg gas zou zijn. Uiteindelijk ging de senaat toch om, waarna het gasveld in april definitief dichtging.

Voor de Russische inval in Oekraïne waren de Russen samen met de Noren de belangrijkste gasleveranciers voor Nederland. Sinds de gaskraan uit Rusland dicht ging is het weggevallen Russische aandeel vervangen door vloeibaar gas (lng). Ook heeft Noorwegen de productie opgevoerd.

In Europees verband is afgesproken dat landen elkaar helpen als er een tekort dreigt in de winter.