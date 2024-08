F1 Wendy Hendrickx

NOS Sport • vandaag, 11:23 Alleen racen of ook entertainment? Hendrickx bepaalt wat kijkers zien op GP Zandvoort Pepijn Schoemans Formule 1-redacteur

Pepijn Schoemans Formule 1-redacteur



Twintig van de snelste coureurs ter wereld rijden komend weekend weer over het golvende en uitdagende circuit van Zandvoort. Achter het in beeld brengen van de Grand Prix van Nederland gaat een enorme productie schuil, met tientallen camera's, een tv-ploeg ter plekke en een enorme regie op afstand. Dit alles wordt geleid door de Belgische Wendy Hendrickx.

"Vroeger dacht ik dat het meer de witte oudere mannen van veertig plus waren die keken. Nu heb ik het gevoel dat er veel meer jonge mensen aansluiten. Dat is ook het geval", zegt Head of Live Production Hendrickx.

Hendrickx volgt de Formule 1 al haar hele leven. Als producer en regisseur werkte de Belgische onder meer bij Canal+ en Ziggo Sport. In 2019 solliciteerde ze op een functie bij de Formule 1 zelf.

"Het was een lang proces van tien maanden. Ik streed met vier Britse mannen. Ik was ervan overtuigd dat ik de beste was voor de job. Dat is misschien een tikkeltje arrogant, maar dat heb je wel nodig om verder te komen."

Hendrickx geeft leiding aan het hele team dat de live-uitzendingen van de Formule 1 verzorgt. Dat is enerzijds de groep die de world feed verzorgt, het signaal dat de hele wereld overgaat naar nationale zenders. Maar ook de eigen streamingsdienst F1TV valt onder haar verantwoordelijkheid.

Veranderende sport

De F1-productie is nog net geen ruimtevaart. De thuislocatie in het Britse Biggin Hill lijkt meer op het Kennedy Space Center in Florida dan de regie bij een gemiddeld televisiestation. De compound in de F1-paddock is een beleving op zich. Met alle schermen en beveiliging wordt het soms gekscherend het Pentagon genoemd.

F1 is snel en spectaculair, maar het is ook een sport die aan het veranderen is. "In positieve zin", vindt Hendrickx. "Het is niet alleen een racespektakel, maar het heeft nu ook een hoog entertainmentgehalte. Mensen willen zich identificeren met grote en coole merken, ik vind dat er heel wat veranderd is."

Daarmee doelt Hendrickx onder meer op de overname van de sport door Liberty Media. Het Amerikaanse bedrijf kocht de Formule 1 in 2017 van CVC Capitals en topman Bernie Ecclestone, die decennia de F1-scepter zwaaide. "Het is wat internationaler geworden, F1 staat open voor verandering. Het was een gesloten fenomeen, dat is nu anders."

Hoe komt het F1-spektakel in de duinen van Zandvoort in de huiskamers? Bekijk hier een reportage van vorig jaar over de 'control room' van de Formule 1:

Als voorbeelden noemt Hendrickx de F1 Academy, de klasse voor vrouwelijke talenten, en maatregelen om de paddock diverser en inclusiever te maken. "We zien een enorme groei in vrouwelijke fans. Veertig procent is vrouw en één op de drie van die fans is jonger dan 35."

Balans zoeken

Het zorgt voor keuzes die door de tv-ploeg zorgvuldig moeten worden afgewogen. Want alleen race-actie kan te droog zijn voor de niet-doorgewinterde kijkers. Maar te veel beelden van feestende fans naast de baan, die er op Zandvoort wederom genoeg zullen zijn, kunnen ook verkeerd vallen.

"Het is een balans. We hebben nog steeds de fans met kennis van racen en strategieën, en we hebben de jongere fans die veel meer interesse hebben in entertainment en sociale media. We moeten zorgen dat ons product interessant is voor beide groepen."

We kijken waar de gevechten zijn. Er spelen zich altijd meerdere verhalen tegelijk af. Wendy Hendrickx, Head of Live Production bij de F1

Hendrickx en haar team bepalen zelf wat er in beeld komt. Ze beheren het tv-signaal dat de hele wereld overgaat, maar ook de shows op het eigen platform. Het kan verleidelijk zijn om er altijd een goednieuwsshow van te maken, maar Hendrickx denkt dat ze zichzelf daarmee in de vingers zou snijden.

"Je moet eigen kritiek kunnen vormen en uiten. Of dat nu kritiek is op een beslissing in de race of een beslissing in het grotere geheel. We hebben altijd die objectiviteit. Anders zouden we niet geloofwaardig zijn. Voor ons is het extra belangrijk om die objectiviteit te handhaven. Minder chauvinisme en meer kritisch kijken naar wat er gebeurt."

'Extra leuk als Verstappen wint'

Neutraal verslag doen is een grote uitdaging voor Hendrickx en haar team, maar dat mag geen probleem vormen. "Als Verstappen ver vooraan rijdt, focussen we ons op de mensen daarachter. We kijken waar de gevechten zijn. Er spelen zich altijd meerdere verhalen tegelijk af."

Voor Hendrickx lonkt in Zandvoort weer een weekend vol spanning en verhalen, met veel coureurs die kans maken op de zege. Maar hoe neutraal Hendrickx ook is: "Het is wel extra leuk als Verstappen als eerste over de finish rijdt in zijn thuis-GP."