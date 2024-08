Biden uitvoerig bedankt op Democratische conventie, ook Harris laat zich al zien

VS-correspondent Ryan Hermelijn:

"Biden heeft het in zijn campagne tot nu toe altijd neergezet als een gevecht om de democratie, om te voorkomen dat Trump als een soort existentiële dreiging terugkeert naar het Witte Huis. Hij switcht nu, en adopteert meer de taal van Harris, die veel meer de focus legt op het belang van vrijheid.

Harris bedankte Biden uitvoerig voor zijn historische leiderschap en zijn levenslange dienstbetoon. We hoorden de hele avond 'thank you, Joe' en 'we love you, Joe'. Het was duidelijk dat deze avond bedoeld is om Biden een ererondje te laten maken. Een maand geleden zou hij hier nog binnenlopen als presidentskandidaat, en nu is hij veroordeeld tot het voorprogramma. Dat maakte het ook wel een pijnlijk, een bitterzoet afscheid.

Hij heeft het stokje overgedragen, en uitvoerig uit de doeken gedaan wat hij en Harris hebben bereikt: hoe ze de economie hebben vlotgetrokken na de coronapandemie bijvoorbeeld. In plaats van dat hij met de eer ging strijken, deelde hij de eer en het podium met Harris, nog in ieder geval figuurlijk.

Het is ook geen toeval dat Clinton vandaag sprak, zij draagt het stokje figuurlijk over aan Harris, als eerste vrouwelijke presidentskandidaat. Uit kiezersonderzoek bleek dat veel Amerikanen destijds niet klaar waren voor een vrouwelijke president, en dat haalde ze ook aan. Dat is natuurlijk het ultieme glazen plafond. Ze zei dat er nu allemaal barstjes in het plafond zijn gekomen, en het aan de Democratische kiezer is om dat laatste glazen plafond te doorbreken door Harris naar het Witte Huis te sturen."