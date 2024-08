Gewilde Danjuma trefzeker bij gelijkspel Villarreal tegen Atlético Madrid

Arnaut Danjuma staat in de belangstelling van meerdere clubs, maar maandagavond heeft hij zich nog van zijn beste kant laten zien bij Villarreal. In het 2-2 gelijkspel thuis tegen Atlético Madrid maakte Danjuma op mooie wijze de openingstreffer.

De Nederlander werd vorig seizoen nog door Villarreal verhuurd aan Everton, maar dat verblijf was niet succesvol. In de voorbereiding kreeg de behendige aanvaller een nieuwe kans bij de Spaanse club. In de eerste wedstrijd van het seizoen kreeg hij een basisplaats toebedeeld van trainer Marcelino.