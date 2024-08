Veroordeelden Groningse zorgboerderij op vrije voeten door fout OM

In samenwerking met

De twee eigenaren van een zorgboerderij in het Groningse Wedde die zijn veroordeeld voor het mishandelen en vernederen van cliënten, zijn door een fout van het Openbaar Ministerie voorlopig weer op vrije voeten.

De twee mannen werden op 18 juli veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en vier maanden. Ook mogen ze ruim tien jaar hun beroep niet uitoefenen. Sinds 22 juli zaten zij weer in de cel. In de tussentijd gingen de verdachten tegen het vonnis in hoger beroep.