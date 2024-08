Podcast De Dag: 60 jaar Turkse gastarbeiders in Nederland

Op 19 augustus 1964, vandaag zestig jaar geleden, tekenden Nederland en Turkije een contract om arbeiders te werven. De gastarbeiders, zoals ze werden genoemd, gingen aan het werk in bijvoorbeeld fabrieken of op het land.

Ondanks het vaak loodzware werk, de slechte werkomstandigheden en vaak ook discriminatie door Nederlanders, zijn velen gebleven. Hoe kijken ze daar zelf op terug en hoe werkt hun geschiedenis door in de levens van de tweede, derde en inmiddels zelfs vierde generaties binnen deze families?

Verslaggever Gulsah Ercetin, zelf ook nazaat van gastarbeiders, vertelt over haar gesprekken met verschillende gastarbeiders. Velen zijn trots op het werk dat ze hebben verzet en de kansen die ze kregen. Toch doet het volgens haar ook pijn dat het klimaat in al die jaren niet veel toleranter lijkt geworden en dat de vragen over loyaliteit, identiteit en integratie nog altijd dezelfde zijn als zestig jaar geleden.