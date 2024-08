VLN Nieuws In het noodraam van de vishandel werden meerdere kogelgaten gevonden

NH NOS Nieuws • vandaag, 11:00 Buurt ongerust na vierde beschieting op plein Amsterdam

Na vier beschietingen in een week tijd op een pand op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord, zijn omwonenden bezorgd. De buurt zit met veel vragen over wat er gaande is.

Zaterdagavond werd een vishandel op het plein beschoten, net als vorige week maandag. Woensdag- en vrijdagnacht werd een naastgelegen eetcafé onder vuur genomen.

Buurtbewoners zijn ongerust. "Heftig. Je gaat hopen dat het in elk geval niet gebeurt als alles open is en ik hier nog gevaar ga lopen", zegt een buurtbewoner tegen de lokale tv-zender AT5. "Het blijft toch raar, wat zou erachter zitten? Het is een viswinkel, ik zou het daar niet verwachten."

"Ik snap het ook niet hoor. Dit is een heel rustige wijk en dat krijg je dit", zegt een ander. "Ik heb wel het vermoeden dat er iets aan de hand is."

Vergissing

Als gevolg van de beschietingen had locoburgemeester Van Buren het eetcafé al gesloten. De vishandel hoefde niet dicht, omdat de politie ervan uitging dat het bij die eerste beschieting om een vergissing ging en de schutter ook toen het eetcafé moest hebben. Of de vishandel nu ook de deuren moet sluiten is niet bekend.

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de vier incidenten, daar doet de politie nu onderzoek naar.