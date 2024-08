EPA Voedselpakketten in Jemen

NOS Nieuws • vandaag, 17:11 Ondervoeding in Jemen blijft maar toenemen, vooral langs Rode Zee

De humanitaire situatie in Jemen blijft verslechteren, staat in een rapport van VN-voedselwaakhond IPC. Acute ondervoeding neemt snel toe in gebieden die bestuurd worden door de regering. De situatie is het slechtst in gebieden langs de Rode Zee, aldus de Verenigde Naties.

In Jemen woedt sinds 2014 een bloedige burgeroorlog, waarbij de Houthi-rebellen de internationaal erkende regering uit de hoofdstad Sanaa wisten te verdrijven. In 2015 was er een interventie van een internationale coalitie, geleid door Saudi-Arabië.

De laatste jaren is er een patstelling ontstaan in de oorlog, waarna de humanitaire situatie drastisch is verslechterd. In tien jaar tijd zijn meer dan 150.000 mensen om het leven gekomen en verkeren miljoenen in hongersnood. De situatie in Jemen geldt als een van de zwaarste humanitaire crises ter wereld.

In het nieuwe rapport van het IPC staat dat de ondervoeding in Jemen het afgelopen jaar is toegenomen vanwege de verspreiding van ziektes als cholera en mazelen, het gebrek aan voedsel en drinkwater en de afname van welvaart in het algemeen.

Veel meer ondervoede jonge kinderen

Het aantal kinderen onder de 5 jaar dat lijdt aan ondervoeding is toegenomen met 34 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat komt neer op zo'n 600.000 kinderen, onder wie 120.000 kinderen die ernstig ondervoed zijn. Daarnaast zijn er nog eens 223.000 zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven die acuut ondervoed zijn.

Het IPC hanteert vijf categorieën van voedselonzekerheid. Voor het eerst is in Jemen ook de ernstigste categorie, 'uiterst kritisch', vastgesteld. Daarvan is sprake in vier gebieden in het zuidoosten van het land. Ongeveer de helft van de bevolking van Jemen, oftewel zo'n 18,2 miljoen mensen, heeft dit jaar humanitaire hulp nodig, aldus de VN.

In het rapport staat niets over recente sterfgevallen als gevolg van de hongersnood. Ook is onduidelijk hoe de situatie is in de gebieden die onder controle staan van de Houthi's, omdat VN-waarnemers beperkt toegang hebben tot die regio's.

Correspondent Daisy Mohr bezocht Jemen in juni en zag daar hoe de cholera-epidemie om zich heen grijpt:

5:48 Arts in Jemen ziet, met tranen in zijn ogen, hoe cholera om zich heen grijpt