Omroep Brabant Hij werd overvallen door 'enkele mannen' en meegenomen in zijn eigen auto, meldt de politie

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 15:14 Man beroofd en urenlang gegijzeld in Eindhoven

Een 69-jarige man is gisteravond beroofd en urenlang gegijzeld in Eindhoven. Hij werd eerst overvallen door enkele mannen en vervolgens door hen meegenomen in zijn eigen auto, meldt de politie.

De man uit Gilze dacht gistermiddag via een datingsite een afspraak te hebben bij iemand thuis, in de Celebeslaan in Eindhoven. Maar voordat hij de woning kon betreden, werd hij overvallen en moest hij onder dwang zijn auto weer in, zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet duidelijk of hij in de val is gelokt of toevallig slachtoffer werd van een beroving.

Range Rover Evoque

De daders en het slachtoffer reden in een grijze Range Rover Evoque vermoedelijk enkele uren door Eindhoven. Waar ze naar toe zijn gereden en of ze tussendoor ook zijn gestopt, is nog niet bekend. Om hoeveel mannen het precies gaat, is niet duidelijk. "Vermoedelijk heeft het slachtoffer iets over het hoofd gekregen, dus we weten het niet precies", vertelt de woordvoerder.

Na de urenlange rit werd het slachtoffer in Eindhoven achtergelaten in zijn auto en gingen de daders er vandoor. De daders hebben bij de overval iets buit gemaakt. Wat die buit precies is, zegt de politie niet.

De recherche doet onderzoek naar de beroving en de gijzeling, schrijft Omroep Brabant, en vraagt getuigen zich te melden.