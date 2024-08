Veijer rijdt even op kop in Moto3, maar eindigt als vijfde in Oostenrijk

Moto3-coureur Collin Veijer is bij de Grote Prijs van Oostenrijk op de vijfde plaats geëindigd. De 19-jarige Staphorster lag een tijdje aan kop, maar moest de zege laten aan WK-leider David Alonso uit Colombia.

Iván Ortolá, tweede in de WK-stand, zou van poleposition starten, maar de Spanjaard had kort voor de start problemen met zijn motor en moest in de pitstraat aan de race beginnen.