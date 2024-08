Nys is opnieuw de beste in sprint heuvelop en pakt derde ritzege in Polen

Thibau Nys heeft in de Ronde van Polen zijn derde ritzege geboekt. De Belg van Lidl-Trek versloeg in de zesde etappe de Italiaan Diego Ulissi en de Brit Oscar Onley in een sprint heuvelop.

En ook toen was Nys sneller dan Wilco Kelderman, die vandaag de sprint in gang zette maar als vijfde over de eindstreep kwam. De 33-jarige Kelderman kwam in Polen meermaals dichtbij, maar wacht nog steeds op zijn eerste etappezege in negen jaar.