ANP Een knuffel die was neergelegd bij de afzetting bij Neeltje Jans, waar het lichaam van Dean werd gevonden

NOS Nieuws • vandaag, 11:01 Belg bekent doden van 4-jarige Dean die levenloos werd achtergelaten in Zeeland

De Belgische Dave De K. heeft toegegeven dat hij twee jaar geleden een jongetje van vier heeft doodgeslagen in zijn auto, meldt de krant Het Laatste Nieuws. De K. heeft het lichaam daarna achtergelaten bij het eiland Neeltje Jans in Zeeland.

Dave de K. was bevriend met de moeder van het jongetje, de 4-jarige Belgische kleuter Dean. Ze leerden elkaar kennen toen de moeder van Dean zich vrijwillig liet behandelen in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Sint-Niklaas, in de buurt van Antwerpen. Daar werd de vriendin van De K. behandeld voor een alcoholverslaving. Zo raakte het stel bevriend met de moeder.

De Vlaamse krant schrijft dat De K. en zijn vriendin in 2022 ruzie kregen toen ze op Dean pasten. De moeder had met het stel afgesproken dat haar zoontje bij hen kon logeren, terwijl zij in het psychiatrisch centrum zat. De K. zou boos op zijn vriendin zijn geworden omdat ze opnieuw te veel had gedronken. Vervolgens zou hij met Dean zijn weggereden van huis.

Aangifte

De moeder van het jongetje meldde zich vervolgens bij de politie om aangifte te doen van verdwijning van haar zoontje. De K. werd later opgepakt in Meerkerk, bij Utrecht. Op aanwijzing van de Belg werd vervolgens het lichaam van kleuter Dean gevonden in Zeeland.

Lang was onduidelijk wat er precies met het jongetje was gebeurd. Eerder beweerde De K. dat Dean per ongeluk was gestorven nadat hij van de trap was gevallen bij hem thuis.

Bekentenis

HLN schrijft dat De K. nu heeft toegegeven dat hij het kind in de auto heeft omgebracht. Hij zou zijn "ontploft", waarom weet hij niet meer, zou hij hebben verklaard.

De man zou, terwijl het kind al dood was, nog naar zijn drugsdealer in Koudekerke zijn gereden om drugs te kopen. Uit onderzoek van de Nederlandse politie blijkt dat De K. onderweg daarnaartoe geregeld stil heeft gestaan. Mogelijk is dat het moment dat de man de kleuter iets heeft aangedaan, schrijft HLN.

Ook de vriendin van De K. werd opgepakt vanwege de verdwijning van het kind. De K. moet nog voor het hof van assisen, een burgerjury, verschijnen.