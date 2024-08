ANP Anna van der Breggen

NOS Wielrennen • vandaag, 07:50 Werken aan de comeback: ploegleider Van der Breggen rijdt trainingsritten in de Tour Rens Went Volgt de Tour de France Femmes

In de Waalse heuvels tussen Chaudfontaine en Bastogne werkte woensdag een olympisch kampioen aan haar comeback. Anna van der Breggen is als ploegleidster mee in de Tour de France Femmes, maar bereidt zich tegelijkertijd ook voor op haar in 2025 geplande terugkeer in het peloton.

Hoe? Met trainingsritten van het hotel waar ze met haar ploeg SD Worx-Protime overnacht naar de volgende startplaats van deze Tour.

Voordat etappe vier begon, fietste ze van het hotel in Eindhoven naar de start in Valkenburg. Naar de vertrekplaats van etappe vijf was het ruim tachtig kilometer op en neer door Wallonië.

Als het kon, had de drievoudig wereldkampioen, meervoudig Giro-winnares, olympisch kampioen van Rio 2016 en winnares van meerdere klassiekers het elke dag gedaan.

"Maar het kan niet elke ochtend", vertelt ze terwijl ze de bus uitlaadt na de finish van de zesde etappe in Morteau. "Als wij om 09.15 uur weggaan, kan ik een half uurtje gaan fietsen. Daar kleed ik me niet voor om."

Het is ook niet zo dat je veel slaaptijd hebt of hersteltijd in de Tour, dus de training moet niet té veel zijn. Anna van der Breggen

Een blik op het reisschema en Van der Breggen schat in of het kan. "Vanochtend niet, toen moesten we vroeg weg. Het was te ver, dat ging ik niet halen. Dan moet ik om 06.00 uur op de fiets zitten."

Een barbaars trainingsregime hanteert Van der Breggen zeker niet deze Tour.

"Het is een beetje kijken hoe ik me voel. Je werkt overdag en voordat wij klaar zijn met de staf 's avonds is het elf uur. Het is ook niet zo dat je veel slaaptijd hebt of hersteltijd, dus het moet niet té veel zijn."

Drie jaar eruit geweest

Vraag haar hoe ver ze af zit van de rensters die ze coacht, onder wie Demi Vollering en Lorena Wiebes, en het antwoord is helder: "Weet ik veel."

"Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben pas net een paar weekjes weer begonnen. De eerste paar maanden zal het duurtraining zijn. Ik ben er bijna drie jaar uit geweest hè", wil ze even benadrukken.

ANP Leontien van Moorsel, Anna van der Breggen en Demi Vollering tijdens de Amstel Gold Race dit jaar

Van der Breggen stopte in 2021 met fietsen bij SD Worx en keert daar straks terug. Maar dat heeft tijd nodig, zegt ze. Zonder al te veel druk.

"Eerst rustig fietsen, duur opbouwen en dan ga ik eens mijn powermeter aanzetten om te kijken hoe het ervoor staat."

Indruk gemaakt op Wiebes en Kopecky

Toen Van der Breggen dit jaar meefietste tijdens een trainingskamp maakte ze wel al indruk op Wiebes, Lotte Kopecky en de rest. "Maar ik merk wel dat mijn duurvermogen niet is zoals het bij die meiden nu is."

Daardoor kan ze nu ook vrij rustig de ploeg leiden vanuit de auto. Het fietszadel sleurt haar nog niet de ploegwagen uit.

"Ik heb niet zoiets van: goh, ik zou nu wel mee willen rijden. Nee, ik weet dat ik dat niveau nog niet heb."

In juni kondigde Anna van der Breggen haar verrassende terugkeer aan:

Wel is het mooi om te zien hoe groots alles is in de Tour. "Ik vind het fantastisch om hier te staan en te zien hoe het hier gaat, hoeveel publiek er is. Het is te hopen dat ik de kriebels volgend jaar wel heb."

De drang om weer een wedstrijd te fietsen, komt niet per se door de Tour. "Er is veel druk op, veel media. Voor mij is dat niet per se wat fietsen mooi maakt."

De chaos, het proberen terug te vechten met Vollering die donderdag de gele trui kwijraakte, dat spelletje, dat maakt het wielrennen volgens Van den Breggen mooi.

Lachend: "Maar dat kan ook in de Giro. En in de Simac Ladies Tour in Nederland. Als ik maar weer even in een peloton kan rijden."

Fietsvakantie met Wild en Scheenaard

Over drie dagen fietst Van der Breggen wel een week lang in een groep. Een kleine kopgroep, met meervoudig wereldkampioen baanwielrennen Kirsten Wild en olympisch roeister Lisa Scheenaard. "We gaan kamperen. Lisa regelt slaapzakken, Anna fietstassen. Heel gezellig."

Het drietal fietst in zeven dagen van Alpe d'Huez naar Girona in Spanje. Een idee dat ontstond na een eerdere gravelrit samen.

"Ik zag daar al een glinstering in haar ogen", vertelt Wild, die stiekem hoopte op een fietsvakantie komende week, totdat Van der Breggen een bericht stuurde.

"Ze zei: ik geef jullie een primeur, dit wordt mijn eerste trainingskamp." Met een knipoog gezegd, maar Van der Breggen kennende weet Wild dat het niet langzaam zal gaan. En dat elke dag vijf uur. Het wordt afzien, vrees ik. Want Anna fietst nog heel hard."

