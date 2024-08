NOS/Getty

NOS Wielrennen • vandaag, 05:45 Etappe 7 van Tour Femmes: strijd om geel barst nu echt los, Vollering vs. Niewiadoma?

In de Tour de France Femmes kunnen we ons na zes etappes vermoedelijk gaan opmaken voor het grootste spektakel: de strijd om het geel in de Alpen. De huidige geletruidraagster Kasia Niewiadoma zal proberen het geel te behouden terwijl Demi Vollering moet jagen op de leiderstrui.

Het verschil in het klassement is nu 1 minuut en 19 seconden in het voordeel van de Poolse leidster. Maar we komen nu op het terrein waar Vollering kan toeslaan. Dat lijkt ook te kunnen: gisteren finishte ze ondanks de pijn toch in de groep met favorieten.

"Ik kon elke keer mee, zonder al te veel grote problemen", zei Vollering na de zesde etappe. "Ik heb er vertrouwen in dat het de komende twee dagen goed gaat komen. Ik ben heel erg gebrand om de gele trui terug te pakken, nog meer dan daarvoor."

NOS De top tien van het klassement na de zesde etappe in de Tour de France Femmes.

Het is nog wel de vraag hoe de klassementsrenster van SD Worx-Protime de tweede dag na haar val gaat verwerken. Meestal is dat de dag waarop het lichaam nog iets meer pijn doet en nog iets meer tegenstribbelt.

Debuut in de Alpen

De Franse Alpen worden in de Tour bij de mannen eigenlijk nooit overgeslagen. Maar het is pas de eerste keer dat de Tour de France Femmes door dit hooggebergte trekt.

En de rensters worden meteen warm welkom geheten. Niet, één, niet twee, maar liefst vijf beklimmingen staan er op het programma, gezamenlijk goed voor zeker 3.000 hoogtemeters. Dat gebeurt ook nog eens in de langste etappe van de Tour tot nu toe: 166,4 kilometer.

Hoe liggen de krachtsverhoudingen in de etappe van vandaag? Dat weet Vollering ook niet precies. "Ik heb het gevoel dat Kasia ook weer een stap heeft gezet, dus we gaan het zien."

Niewiadoma denkt dat het wel echt een strijd gaat worden met de Nederlandse. "Demi is een ongelooflijke vechter, dus ik denk niet dat zij zomaar opgeeft. Ik ga me in ieder geval opmaken voor flink wat pijn dit weekend."

Na alle pijn kan vanmiddag rond 15.30 uur een van deze twee vrouwen waarschijnlijk het meeste lachen. Dan is namelijk de finish bovenop de Montée du Chinaillon (7 kilometer à 5,1 procent).

Een finish bergop, dus echt een vrouw-tegen-vrouw-gevecht. Of meldt zich nog een derde kanshebster?

Live bij de NOS De zesde etappe van de Tour de France Femmes start om 10.30 uur en is vanaf 13.30 uur live te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Ook zijn de ontwikkelingen van (voor de) start tot finish te volgen in een liveblog. Tijdens de Tour zijn we er elke avond met de Avondetappe. Vanavond (21.45 uur) schuiven Annemiek van Vleuten en commentator Andries Lamain aan bij presentator Jeroen Stomphorst.