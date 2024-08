RIA Novosti De ingestorte brug

NOS Nieuws • gisteren, 23:52 Oekraïne verwoest belangrijke brug in Koersk-regio, leger claimt terreinwinst

Het Oekraïense leger heeft een strategisch belangrijke brug in de Koersk-regio verwoest. Dat melden Russische persbureaus en de gouverneur van de Russische provincie.

Bij de Oekraïense aanval op de brug kwamen twee Russische vrijwilligers om het leven, melden Russische militaire bloggers. Op een Russisch Telegramkanaal zijn beelden van de ingestorte brug te zien.

De brug over de rivier Sjem gold als een belangrijke aanvoerroute voor het Russische leger om troepen en materieel naar de frontlinie in de grensregio te vervoeren. Volgens de gouverneur was de brug, bij het dorp Glushkovo in het zuidwesten van Koersk, ook belangrijk voor de evacuatie van zo'n 20.000 inwoners sinds de inval in de regio.

Zware gevechten

De gevechten tussen Oekraïense en Russische militairen op Russisch grondgebied gaan ondertussen onverminderd door. In een videoboodschap op X meldde de Oekraïense legerleider Syrskyi aan president Zelensky dat het leger de posities in de Koersk-regio heeft verstevigd en tot drie kilometer is opgerukt. Eerder claimde Oekraïne de controle over 82 Russische nederzettingen.

Volgens de legerleider verloopt de militaire operatie volgens plan. Verder verwacht Syrskyi dat het leger in Koersk veel Russische soldaten gevangen kan nemen die kunnen worden geruild met Oekraïense krijgsgevangenen.

Hoe omvangrijk de Oekraïense aanval echt is en wat de precieze doelen van de legerleiding zijn, is nog steeds niet duidelijk. Een functionaris meldde eerder dat duizenden Oekraïense militairen actief zijn in het gebied, maar hoeveel het er precies zijn, is niet bekendgemaakt.

Inmiddels zijn ruim 200.000 inwoners van de grensregio's Koersk en Belgorod geëvacueerd. Over aantallen slachtoffers is weinig bekend. Er zijn in het gebied geen onafhankelijke waarnemers.