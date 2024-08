Persbureau Meter Dinsdag werd een grootscheepse zoekactie op touw gezet, vooral rond het Drentse Vries

NOS Nieuws • vandaag, 13:59 Ex-tbs'er bekent ombrengen van Groningse vrouw

De 56-jarige Mark B., die wordt verdacht van het doden van een vrouw uit Groningen, heeft bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het lichaam van de 58-jarige vrouw werd dinsdagochtend gevonden in een woning in Groningen. Volgens de politie was ze onder verdachte omstandigheden overleden. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar.

Na de vondst van het lichaam zette de politie een grootscheepse zoektocht op touw. Daarbij werd ook de Dienst Speciale Interventies ingezet, wat in de regel gebeurt als het dreigingsniveau hoog is. Dinsdagavond werd de 56-jarige man uit Groningen gearresteerd in de omgeving van het Drentse dorp Vries, schrijft RTV Noord.

Nu heeft hij dus een bekentenis afgelegd. De rechter-commissaris heeft bepaald dat B. veertien dagen langer mag worden vastgehouden. Het OM verwacht dat de eerste openbare zitting over ongeveer drie maanden zal zijn.

Tbs-maatregel beëindigd

B. werd eerder veroordeeld tot vier jaar cel en tbs voor het doden van een man in 1993 in Alkmaar. In 2019 werd de tbs-maatregel beëindigd.