EPA Het Kroatische leger oefende begin dit jaar met bondgenoten in Duitsland

NOS Nieuws • vandaag, 12:23 Kroatië voert vanaf volgend jaar weer militaire dienstplicht in

Kroatië voert vanaf volgend jaar weer een militaire dienstplicht in van twee maanden. Het land neemt de maatregel vanwege de verhoogde spanningen in Europa en op de Balkan na de Russische inval in Oekraïne.

"De modernisering en uitrusting van de strijdkrachten verloopt volgens plan en in overeenstemming met de overeenkomst met onze bondgenoten en de NAVO-leiding", zei de minister van Defensie Ivan Anusic tegen de Kroatische omroep RTL.

Door de maatregel moeten Kroaten vanaf 1 januari twee maanden in dienst. Er werd al langer over herinvoering gepraat, maar nu is dus een definitieve datum vastgelegd.

In 2008 nog afgeschaft

Het land had de dienstplicht in 2008 afgeschaft. Toen werd overgeschakeld naar een op vrijwilligers gebaseerd systeem. Niet alleen is de dienstplicht terug, ook de salarissen van soldaten, onderofficieren en officieren zijn verhoogd, zegt de minister.

Andere landen overwegen ook dergelijke stappen te nemen of hebben inmiddels al de dienstplicht heringevoerd vanwege de toegenomen spanningen. Vorig jaar heeft Letland de dienstplicht weer ingevoerd als reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. Servië, de grootste rivaal van Kroatië op de Balkan, overweegt ook om de dienstplicht weer in te voeren.