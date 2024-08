Wekdienst 16/8: Kabinet na zomerreces weer bijeen • Zesde etappe Tour de France Femmes

Vanmorgen is het in het zuidoosten nog even droog, elders zijn er perioden met regen. De regen breidt zich langzaam naar het zuidoosten uit. Vanmiddag valt er overal van tijd tot tijd regen. In de regen blijft de temperatuur steken bij een graad of 19. Tijdens droge momenten is het rond 22 graden. In Limburg kan het voor de regen uit nog 24 graden worden. De wind is zuidwestelijk en is zwak tot matig van kracht.