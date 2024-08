Etappe 6 van de Tour de France Femmes: de Jura als voorproefje van het slotweekend

Na vijf etappes waarin rensters volgens het aloude cliché 'de Tour alleen konden verliezen', is het tijd voor etappes waarin de Tour kan worden gewonnen. De zesde etappe is een voorproefje van het slotweekend, en dat betekent: klimmen.

De zesde etappe van de Tour de France Femmes start om 11.40 uur en is vanaf 13.55 uur live te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Ook zijn de ontwikkelingen van (voor de) start tot finish te volgen in een liveblog.

De eerste gecategoriseerde klim ligt al kort na de start; na die Col de Ferrière wordt door een vallei de oversteek gemaakt naar de Jura. Daar hoeft niet door iedereen op te worden gewacht, want in de strijd om de bolletjestrui telt ieder punt. Puck Pieterse heeft nog altijd de leiding, maar Silvia Persico volgt op een punt.

In de kleine tussenfase tussen die twee toppen liggen bonusseconden, net als aan de streep in Morteau, waar de rensters op hoge snelheid aan zullen komen.

Morteau en Pinot

En wat te denken van de thuisfavorieten, nu de Tour dan eindelijk echt in Frankrijk is en de Nederlandse hegemonie - in ieder geval voor even - is doorbroken. Met Cédrine Kerbaol en Juliette Labous staan er twee Françaises in de top vijf.