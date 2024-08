NOS Nieuws • vandaag, 01:53 Ondernemer Rudy Stroink 'nog een beetje in trance' na vrijspraak

Vastgoedondernemer Rudy Stroink is samen met zijn vrouw zes jaar na een veroordeling voor omkoping van een Amerikaanse Google-directeur vrijgesproken. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde deze week dat er onvoldoende bewijs voor is. "Er is iets van je schouders afgevallen, je bent wat lichter geworden maar we zijn nog een beetje in trance", zei Stroink afgelopen avond in Met het Oog op Morgen.

Stroink en zijn vrouw werden in 2018 tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen veroordeeld omdat ze een Amerikaanse Google-directeur zouden hebben omgekocht. Ze zouden via-via smeergeld hebben betaald om met zijn toenmalige vastgoedbedrijf TCN de verhuur van een datacentrum aan Google mogelijk te maken.

Afgeluisterd

"We waren 's ochtends net op toen er ineens een hele politiemacht voor de deur stond", vertelde Stroink (68) in het radioprogramma. "We zijn opgepakt en in de gevangenis gezet. Ik één nacht, mijn vrouw twee nachten. Een zeer choquerende ervaring."

Volgens Stroink was de hoop bij justitie dat het koppel zich in gesprekken met elkaar na hun vrijlating zou belasten. "We zijn ook heel lang afgeluisterd. Daar zijn we tijdens de rechtszaak achtergekomen, we mochten ernaar luisteren. We zeiden altijd tegen onze gasten: goed in de bloemen praten."

Schuldbekentenissen

Stroinks bedrijf betaalde destijds veel geld aan een tussenpersoon, waarna het geld terecht zou komen bij een manager van Google. Zij hebben later beiden tegen de Amerikaanse justitie schuldbekentenissen afgelegd en verteld dat Stroink wist van de omkoping.

Het gerechtshof oordeelde woensdag dat die verklaringen niet betrouwbaar zijn, mogelijk legden ze een deel van de schuld bij Stroink om zelf een lichtere straf te krijgen. Andere getuigen zouden de verklaringen bovendien tegenspreken.

Over de betalingen die destijds moesten worden gedaan zegt Stroink dat hij toentertijd geen argwaan had. "Maar als je achteraf de film terugkijkt denk je: hé, wat is daar gebeurd?" Hij heeft zijn les naar eigen zeggen wel geleerd. "Je moet voortdurend alert zijn, hopelijk kan ik dat aan anderen overbrengen."

Geen schadevergoeding

Het OM kan nog in cassatie gaan. Stroink hoopt dat het niet zover komt. "Acht jaar met deze wolk boven je, is voldoende straf denk ik, als daar nog wraakgevoelens zijn."

Een schadevergoeding claimen is hij niet van plan, ook al is hij veel contacten in de zakenwereld kwijtgeraakt. "Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb geen wrok. Het is gebeurd en dat kunnen we niet veranderen. We willen er niet in blijven hangen."