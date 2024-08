Girona begint nieuwe seizoen La Liga met gelijkspel dankzij invaller Misehouy

Girona, de verrassende nummer drie van vorig seizoen in La Liga, is het nieuwe seizoen begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Real Betis. Oud-Ajacied Gabriel Misehouy kan ondanks het puntenverlies terugkijken op een geslaagd debuut: hij viel in de 71ste minuut in en was een minuut later goed voor de gelijkmaker.