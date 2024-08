Snelle toename van aantal besmettingen met blauwtongvirus

Het aantal besmettingen met blauwtong in Nederland is opgelopen naar 3807. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die de meldingen iedere maandag en donderdag bij elkaar optelt .

Sinds afgelopen maandag zijn er 898 meldingen bij gekomen. De meeste besmettingen zijn in Twente, de Achterhoek, Noord-Brabant en Limburg. Vorige maand waren er nog 318 besmettingen .

De cijfers van de NVWA zijn gebaseerd op positieve en klinisch positieve gevallen van blauwtong. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen een groep positief geteste dieren en een groep die last heeft van de symptomen. De NVWA hield de cijfers altijd één keer per week bij, maar ging dat onlangs twee keer per week doen toen bleek dat de gevallen snel opliepen.