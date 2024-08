NOS Een uitgave van het tijdschrift Compact

NOS Nieuws • vandaag, 20:11 Omstreden Duits tijdschrift Compact mag toch blijven publiceren

In Duitsland mag het omstreden tijdschrift Compact voorlopig toch worden uitgegeven. De regering stelde vorige maand een verbod in tegen het blad, dat daarbij werd omschreven als spreekbuis van extreemrechts. Maar in een tussenvonnis is het publicatieverbod opgeschort.

Compact heeft bezwaar aangetekend tegen het overheidsbesluit om het blad te verbieden. Het hof in Leipzig behandelt deze klacht en oordeelt dat er voor nu onvoldoende grond is voor een verbod. Een definitief vonnis is er waarschijnlijk pas over maanden.

'Agressieve houding'

Het hof ziet wel een "militante en agressieve houding tegenover constitutionele basisprincipes". Ook zijn er "indicaties" dat publicisten van Compact "de menselijke waardigheid schenden", maar daar staat tegenover dat de meeste publicaties volgens het hof binnen de perken van de vrijheid van meningsuiting blijven.

Totdat de zaak grondig is uitgezocht is een publicatieverbod volgens het hof disproportioneel. In de verklaring wordt geopperd dat de autoriteiten "mildere" maatregelen kunnen treffen tegen het mediabedrijf. Zoals andere beperkingen opleggen of het verbieden van bijeenkomsten.

'We kunnen door'

Volgens minister Faeser van Binnenlandse Zaken zet het tijdschrift aan tot haat tegen Joden, mensen met een migratieachtergrond en tegen de parlementaire democratie. Het blad is door de Duitse inlichtingendienst bestempeld als antidemocratisch. Ook worden volgens de dienst complottheorieën verspreid in het blad.

Compact beroept zich op de persvrijheid. Oprichter Jürgen Elsaesser noemt het tussenvonnis een overwinning. Hij stelt dat de volledige juridische procedure "zeker twee jaar zal duren". "En tot die tijd kunnen we doorgaan!" Het tijdschrift bestaat sinds 2021 en heeft een maandelijkse oplage van 40.000 exemplaren.