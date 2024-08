Reuters Pringles, een van de merken waar Kellanova eigenaar van is

NOS Nieuws • vandaag, 15:01 Grote overname in de snackwereld: Mars koopt Kellanova, eigenaar van Pringles

Het bedrijf Mars Snacking, bekend van de chocoladerepen maar ook eigenaar van M&M, Snickers en Skittles, neemt voedingsbedrijf Kellanova over voor omgerekend ruim 27 miljard euro. Daarmee komt een groot aantal merken in handen van Mars, waaronder Pringles.

Kellanova kwam voort uit een opsplitsing van het bedrijf Kellog's vorig jaar, de grootste producent van ontbijtgranen in de Verenigde Staten. Kellanova opereert vanuit Chicago en is ook eigenaar van onder Town House, MorningStar Farms en Rice Kriespies Treats. Merken die vooral in Amerika bekend zijn.

Kellanova is met zo'n 23.000 werknemers goed voor een netto-omzet van 13 miljard euro. Naar verwachting is de deal begin volgend jaar rond. Het betreft een van de grootste overnames ooit in de sector.

Mars blijft groeien

Mars heeft onlangs meerdere overnames gedaan. Vorig jaar nam het bedrijf voor ruim 725 miljoen euro Kevin's Natural Foods over, een fabrikant van kant-en-klaarmaaltijden en sauzen. In 2022 kocht Mars de maker van chocoladesnoepjes Trü Frü over voor een onbekend bedrag.

Het is niet het enige bedrijf dat recent deals heeft gesloten om verder te groeien. J.M. Smucker, dat onder meer dierensnoepjes en koekjes produceert, nam vorig jaar Hostess Brands over voor ruim 5 miljard euro. Dat laatste bedrijf zat achter de in de Verenigde Staten populaire Twinkies, een soort cakeje met crèmevulling.