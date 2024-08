Nieuw-Zeelandse voedselbank deelt per ongeluk drugssnoepjes uit

Een voedselbank in het Nieuw-Zeelandse Auckland heeft per ongeluk snoepjes uitgedeeld waar een mogelijk dodelijke hoeveelheid crystal meth in zit. De snoepjes zaten in voedselpakketten die aan de liefdadigheidsorganisatie waren gedoneerd. De politie is druk bezig om de snoepjes op te sporen en is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.