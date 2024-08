Persbureau Meter Politie gisteren op zoek naar de verdachte in de buurt van Vries

NOS Nieuws • vandaag, 08:09 Politie pakt verdachte op na vondst dode vrouw Groningen

De politie heeft een 56-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Groningen. Naar de man was gisteren uitgebreid gezocht in de buurt van het Drentse dorp Vries. Die zoektocht leverde niets op, maar uiteindelijk werd de man gisteravond laat toch in Vries opgepakt.

RTV Drenthe meldt dat de man op het moment van zijn arrestatie in de buurt was van het Dorpshuis aan de Nieuwe Rijksweg in Vries. Hoe de politie hem daar heeft gevonden, is niet bekendgemaakt.

Eerder gisteren zette de politie een groot aantal auto's, speurhonden en twee politiehelikopters in om de man te vinden. Dat gebeurde, nadat gisterochtend rond 10.30 uur in een woning in de Groningse Oosterparkwijk het lichaam van een 58-jarige vrouw was aangetroffen "onder verdachte omstandigheden".

De vrouw en de opgepakte man waren bekenden van elkaar, schrijft RTV Noord.

Omdat de aanvankelijke zoektocht niets opleverde, verspreidde de politie gisteravond een uitgebreid signalement van de man. Daarbij stond ook dat de scooter van de verdachte in Vries was aangetroffen. Of het verspreiden van het signalement tips heeft opgeleverd, is onduidelijk.