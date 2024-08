AFP In september 2022 werd de Nord Stream pijpleiding geraakt door een aanslag

NOS Nieuws • vandaag, 06:20 Internationaal aanhoudingsbevel tegen Oekraïner om aanslag Nord Stream

In het onderzoek naar de aanslagen op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 heeft een Duitse rechter een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een Oekraïner die bij de aanslagen betrokken zou zijn. Dat melden de Duitse media Die Zeit, ARD en de Süddeutsche Zeitung.

Het arrestatiebevel werd uitgevaardigd op verzoek van de Duitse federale aanklager, die zegt te hebben vastgesteld dat de man tot de zeskoppige bemanning behoorde van het zeilschip dat bij de aanslag in de Oostzee gebruikt zou zijn.

Omdat deze Vladimir S., een duikinstructeur die ten tijde van de aanslag werkzaam was voor een duikschool in Kyiv, sinds enige tijd in Warschau zou wonen, heeft Duitsland een uitleveringsverzoek bij Polen ingediend. Maar dat land heeft daar geen gehoor aan gegeven.

Zeilschip Andromeda

Inmiddels zou de man verdwenen zijn, melden de Duitse media. Ze wijzen erop dat Polen, een van de trouwste Europese bondgenoten van Oekraïne, het onderzoek naar de Nord Stream-aanslagen verschillende keren heeft tegengewerkt.

De Duitse aanklager heeft ook twee Oekraïense collega's van Vladimir S. als verdachte aangemerkt, schrijven de media: de oprichter van de duikschool en diens vrouw. Zij zouden nog in Oekraïne verblijven. Tegen hen is geen arrestatiebevel uitgevaardigd. Het is onduidelijk waarom niet. Alle drie zouden ze aan boord zijn geweest van zeilschip Andromeda.

De onderzoeksredactie van NOS/Nieuwsuur reconstrueerde de aanslag, in samenwerking met een aantal Europese media, en sprak onder meer met nieuwe getuigen. Uit eerder onderzoek bleek al dat de Nederlandse inlichtingendienst MIVD, die over een cruciale bron in Oekraïne bleek te beschikken, al in een vroeg stadium waarschuwde voor een aanslag.

NOS Nord Stream

Op 27 september 2022 werden meerdere lekken in de onderzeese gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 geregistreerd. Er worden vier grote gaten ontdekt in de gasleidingen die op de bodem van de Oostzee liggen, tussen Rusland en Duitsland.

Het ongeloof was groot: één klein lek kan nog ontstaan door een slepend anker van een schip. Maar meerdere grote gaten in de verschillende pijpleidingen kon geen toeval zijn. De plekken waar de mysterieuze gaten werden ontdekt, lagen ten zuidoosten en noordoosten van het Deense eiland Bornholm.

Officieel bevonden ze zich in internationale wateren, maar ze behoorden wel tot de exclusieve economische zone van Denemarken en Zweden.

Nooit eerder werd er een aanslag op Europese bodem gepleegd waarbij de materiële schade zo groot was. De pijpleidingen, die Russisch gas rechtstreeks naar Duitsland transporteerden, hebben miljarden euro's gekost.

Mocht blijken dat Oekraïne betrokken is bij de aanslagen op de pijpleidingen, dan zou dat voor het Westen een zeer ongemakkelijke uitkomst zijn. "Elke opzettelijke verstoring van de Europese energie-infrastructuur is onacceptabel", verklaarde de Europese Commissie daags na de aanslag.

30:06 Nord Stream: hoe alle sporen leiden naar Oekraïne