Onderzoek naar twee zededelicten met jonge kinderen op Ameland

Het eerste incident vond plaats op het Westerpad in Nes tussen 10.30 en 11.00 uur, meldt Omrop Fryslân . Een jong kind werd daar geconfronteerd met een schennispleger. Hij was alleen en had een fiets bij zich.

Mogelijke getuigen

Het is niet duidelijk of er bij beide incidenten sprake is van dezelfde verdachte. De politie heeft informatie dat de man die betrokken was bij het tweede incident vlak daarvoor in het bijzijn van twee andere personen is gezien. Het is niet duidelijk of ze bij elkaar horen. De politie wil in contact komen met deze mogelijke getuigen.