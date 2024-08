Drukke uren tussen twee ritten op één Tourdag: 'In korte tijd moet veel gebeuren'

ANP Riejanne Markus op de Erasmusbrug

Rens Went volgt de Tour de France Femmes



Waanzin zou het worden: twee Tour-etappes op één dag, met maar 3,5 uur ertussenin.

Koersdag twee van de Tour de France Femmes bracht nervositeit, een zeldzame, door sommige vervloekte, dubbele racedag en de zoektocht naar een gele trui.

Een logboek van de uren tussen etappe twee en etappe drie in Rotterdam.

11.32 uur | 'Nooit gezien in WorldTour'

Riejanne Markus puft even uit vlak na de "hectische" massasprint bij de Erasmusbrug, die wordt gewonnen door Charlotte Kool. Veel tijd om te herstellen is er niet, want om 15.10 uur begint de tijdrit al.

"We laten de stress even zakken in het hotel op vijf minuten fietsen hiervandaan, op bed liggen, eten en dan weer naar de bussen. Er is geen tijd voor een massage."

NOS Rensters van Visma krijgen direct na de finish van etappe 2 koelvesten

"Vroeger deden we dit wel vaker, maar in WorldTour-wedstrijden heb ik het nog nooit gezien." Volgens UCI-regels mag het eigenlijk niet, twee etappes op één dag rijden, maar er zijn uitzonderingen. Want zo kan de Tour gewoon acht etappes lang zijn.

In de finishdrukte zoeken Demi Vollering en Mischa Bredewold gehaast naar de ploegbus, maar die is even nergens te bekennen. Een rommeltje. Pas als Kool even later op het podium verschijnt, keert de rust een beetje terug aan de Nieuwe Maas.

12.08 uur | Konvooi op de Erasmusbrug

De ploegbussen zijn zoek. Nog steeds. Na de finish zoeken journalisten en familieleden naar het vertrouwde kampement. De vader en moeder van de Amerikaanse Lily Williams (Human Powered Health), die zondag nog op de Olympische Spelen fietste, vragen zich af waar hun dochter is gebleven.

Dan vangt moeder Williams iets op: "Hoor je dat? De bussen staan nu bij de hotels, ze komen pas over een paar uur hierheen."

NOS Pieterse vertrekt voor de verkenning van haar tijdrit

Een misvatting: de ploegbussen komen even later in een imposant konvooi de Erasmusweg opgereden.

Puck Pieterse, de Nederlandse Tourdebutant, leidt dan fietsend haar Alpecin-Fenix-bus het spuuglelijke parkeerterrein onder de brug op en doet een sur place om de tijd te doden.

12.55 uur | Soigneur Carl

Ongebruikelijk is de dag zeker, maar bij Visma-Lease a Bike loopt een verzorger die bijna alles al eens zag.

Carl Israël, 74 geworden vandaag, stond vanochtend om 05.00 uur al op en houdt wel van de hectiek. "Het is druk, maar dit is een superdag voor ons."

"Stress praten we niet over, maar het is heel heftig. In korte tijd moet veel gebeuren. Maar we hebben het tot dit moment echt goed onder controle."

13.15 uur | Wachten op het geel

Even verderop toch weer onrust bij de bus van Kool, want: waar is haar gele tijdrittrui?

"Die is nog niet hier", stamelt de woordvoerder. "Wij vragen ons ook af waar-ie is. Of hij aangemeten wordt of dat het gewoon een maat 'S' is, wij weten het ook nog niet. Het is een rare, lange dag."

13.42 uur | Ronkende motoren

Een haastdag is het. Een verzorger spoelt met hogedrukspuit vliegensvlug een fiets schoon, een mechanieker propt een pizzapunt naar binnen.

Alle wielerbussen laten in de zomerhitte continu de motor lopen, urenlang ronkend onder de Erasmusbrug.

NOS Een mechanieker spuit een fiets schoon

Wielerlongen zal het geen goed doen, dan komen de mondkapjes tegen corona dubbel van pas. Markus draagt 'm even niet als ze breed lachend in haar rood-wit-blauwe tijdrittrui terugkeert bij de bus.

14.03 uur | Nog steeds geen geel

Van een afstandje laat de DSM-woordvoerder hoofdschuddend blijken: nog steeds geen gele trui gezien. En dan begint de verkenning van de tijdrit.

De lach bij Pieterse is verdwenen; met strakke blik verlaat ze de serene rust van de bus en wurmt ze zich door rijen fans naar het parcours, waar de onrust langzaam terugkeert.

Met het hoofd wat verveeld tegen het raam laat Demi Vollering zich met ploegmaatjes richting de route rijden. En meldt Markus zich volledig volgens planning voor de verkenningstocht.

14.13 uur | Geel is terecht: 'We hebben 'm!'

Eindelijk geruststellend nieuws uit de DSM-bus: "We hebben 'm!" Pas een uur voor de officiële start van de tijdrit heeft de geletruidrager haar speciale shirt.

"Afgeleverd door de ASO bij de bus, niets aangemeten bij Charlotte, hij paste gewoon meteen. We hopen dat hij snel is", grapt de woordvoerder.

14.29 uur | Drukte bij de oversteekplaats

Terwijl de renners geconcentreerd de Erasmusbrug optrappen, wordt het bij de oversteekplaats naast de fanzone even grimmig. Pas als het hek open is en er geen rensters in de buurt zijn, kunnen fans oversteken. Niet iedereen snapt het.

"Het is toch duidelijk waarom je moet stoppen: er komen fietsers aan. Waarom moet je er dan over in discussie?", snauwt een beveiliger tegen een brutale fan.

NOS De oversteekplaats voor fans aan de voet van de Erasmusbrug

14.47 uur | Twee keer opladen

Oud-Tourwinnares Annemiek van Vleuten hield bepaald niet van twee etappes op een dag. "Het lastigste is dat je je twee keer moet opladen", vertelt ze vlak voor de tijdrit. "Voor de renners is het heel pittig, maar voor de fans is het fantastisch."

15.10 uur | En dan nog 6,3 kilometer fietsen

Alle opgeladen energie en frustratie van een warme, hectische Tourdag, fietsen de rensters eruit in een 6,3 kilometer lange tijdrit door Rotterdam.

Tegen zessen is duidelijk dat Kool haar haastig bezorgde gele trui moet afstaan aan Vollering, waarna het peloton het snikhete Westland verruilt voor het koelere Valkenburg, waar de Tour morgen Nederland verlaat.