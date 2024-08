AFP Günther Oettinger in zijn laatste jaar als Eurocommissaris

NOS Nieuws • vandaag, 20:43 Oud-Eurocommissaris gaat lobbyen voor Chinees modebedrijf Shein

De omstreden Chinese kledinggigant Shein huurt voormalig Eurocommissaris Günther Oettinger in. De Duitser gaat het bedrijf adviseren over hoe om te gaan met het politieke klimaat in de Europese Unie, zegt een Shein-woordvoerder tegen persbureau Bloomberg. Shein probeert zijn reputatie op te vijzelen in aanloop naar een geplande beursgang in Londen.

Eerder mikte het bedrijf tevergeefs op een beursnotering in New York. Er was toen zware kritiek over mogelijke dwang- en kinderarbeid in de fabrieken van Shein. Ook waren Amerikaanse politici fel tegen een beursnotering in New York uit vrees voor nauwe controle door de Chinese overheid. Mede om die reden verhuisde Shein het hoofdkantoor al van China naar Singapore.

Ultragoedkope mode

Ook in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa kijken beleidmakers met argusogen naar bedrijven als Shein, die met heel lage kosten de online modemarkt bestormen. De EU overweegt bijvoorbeeld een maas in de wet te dichten die het mogelijk maakte om goedkope producten te importeren zonder invoerrechten te betalen.

Shein roept nu dus de kennis en kunde van Oettinger in. De Duitser bekleedde tussen 2010 en 2019 topposities in de EU, waaronder die van Eurocommissaris, en beschikt daardoor over een goed gevuld contactenboekje. Bovendien kent hij de bureaucratische wegen in Brussel op zijn duimpje.