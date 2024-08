EPA Marslander InSight

NOS Nieuws • vandaag, 18:45 Wetenschappers vinden water op Mars

Wetenschappers hebben diep onder de oppervlakte van de planeet Mars water gevonden. Dat werd eerder ook beweerd, maar volgens wetenschappers is er nu voor het eerst duidelijk bewijs voor de aanwezigheid van vloeibaar water op de planeet.

Het water zit op een diepte van zo'n 10 tot 20 kilometer. Het werd ontdekt door gegevens van NASA's Marslander InSight te bestuderen. Het inmiddels ter ziele gegane Marswagentje deed in 2018 onderzoek naar seismische bevingen op de planeet.

Uit een analyse van de ruim 1300 gemeten bevingen en hoe die zich voortbewogen kwamen de wetenschappers op het spoor van seismische signalen van vloeibaar water in de bodem.

Hoe het water daar is gekomen blijft voorlopig een raadsel, legt planeetwetenschapper van de Universiteit Utrecht Lonneke Roelofs uit. "Maar we weten wel dat er ooit op Mars veel water is geweest - tussen de 3 en 4 miljard jaar geleden - en we weten van de aarde dat dat water ook de ondergrond in kan trekken. Dat zou ook op Mars gebeurd kunnen zijn."

Leven en buitenaards leven

Roelofs' hart maakte een sprongetje toen ze het nieuws hoorde. "Water vinden blijft toch wel "the holy grail" van de planeetwetenschappen, want water wordt altijd gelinkt aan leven en buitenaards leven. En dat zou dus kunnen betekenen dat leven op Mars niet alleen iets is van het verleden, maar ook nu nog aanwezig is."

De Marslander kon alleen de hoeveelheid water direct onder hem meten, maar wetenschappers denken dat ook op andere plekken op Mars zulke waterreservoirs zijn. Er zou dan op Mars genoeg water zijn om een wereldwijde oceaan mee te vullen van 1 tot 2 kilometer diep.

Kleine organismen

Dat betekent volgens Roelofs niet dat er grote dieren leven. "Je moet wel denken aan klein leven, want het water zit niet in een grote bel, maar in breuken in gesteenten. Dus we gaan daar geen vissen vinden, maar eerder kleine organismen zoals bacteriën."

Maar het is nog maar de vraag of wetenschappers daar ooit achter zullen komen, want er is weinig lucht op Mars. "Als je dat water zou opboren zou het vrijwel meteen opdrogen. De lucht is daar zo ijl dat het bovengronds meteen zou verdampen."