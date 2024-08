Politie pakt minderjarige verdachte op na dood Zwollenaar (53)

De Zwolse politie heeft een minderjarige jongen opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling van een 53-jarige man in een fietstunnel bij het station van Zwolle. De man overleed begin vorige maand. De politie heeft de jongen gisteren aangehouden, meldt RTV Oost . De leeftijd van de verdachte is niet bekendgemaakt.

Over de mishandeling is weinig bekend. De politie meldde eerder alleen dat de 53-jarige man op vrijdag 29 juni rond 22.30 uur is mishandeld in of bij de fietstunnel die van de binnenstad naar Hogeschool Windesheim leidt. "Eenmaal ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde man aan", aldus de politie. "Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en is op 4 juli overleden."