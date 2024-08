AFP Oekraïense militaire voertuigen rijden langs een bord bij de Russische grens

NOS Nieuws • vandaag, 15:55 Oekraïne beperkt bewegingsvrijheid in grensgebied Soemy, gevechten heviger

Het Oekraïense leger gaat de bewegingsvrijheid beperken van de bevolking in de regio Soemy, die grenst aan de Russische provincie Koersk. Mensen mogen zich niet begeven in een bufferzone van twintig kilometer vanaf de grens. Volgens de Oekraïense autoriteiten is dat nodig, omdat de gevechten in het grensgebied steeds heviger worden.

Vanochtend vroeg werd de regio getroffen door Russische luchtaanvallen. De aanval raakte een elektriciteitskabel en een gasleiding, waardoor een deel van de stad Soemy al enkele uren zonder gas en elektriciteit zit.

Rusland heeft het aantal aanvallen op de regio de afgelopen dagen opgevoerd, nadat Oekraïense strijdkrachten vorige week begonnen met een inval in het aangrenzende Koersk.

Gisteren stelde de Oekraïense president Zelensky dat zijn troepen inmiddels zo'n 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland hebben bezet. Of dat klopt valt niet onafhankelijk te verifiëren.

Denktank Institute for the Study of War, die zich baseert op openbare bronnen en berichtgeving van Russische militaire bloggers, schatte de Oekraïense terreinwinst gisteren op bijna 800 vierkante kilometer.

Impact op burgers

Ondertussen gaan de gevechten in de regio door. Rusland meldde vanochtend twaalf drones uit de lucht te hebben gehaald in de grensregio bij Koersk. Oekraïne claimt 38 drones te hebben neergehaald in verschillende Oekraïense regio's.

De mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties zegt zich zorgen te maken over de impact die de recente militaire ontwikkelingen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zal hebben op burgers.

"Waar militaire operaties ook plaatsvinden, door welke partij dan ook, moet de bescherming van burgers in overeenstemming met het internationaal humanitair recht de hoogste prioriteit hebben", zei een woordvoerder op een persconferentie.

Afleidingsmanoeuvre

Sommige analisten vermoeden dat Oekraïne heeft besloten om de grens over te steken om Russische troepen af te leiden van hun belangrijkste offensieven in het oosten van Oekraïne.

Het zwaartepunt van de Russische militaire inspanning ligt nu bij het stadje Pokrovsk in de Donbas, een belangrijk logistiek steunpunt van de Oekraïners, dat de Russen tot op twintig kilometer zijn genaderd.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens persbureau RBC gezegd dat Oekraïne geen interesse heeft om het Russische grondgebied in te lijven. De Oekraïense militairen zouden de grens alleen zijn overgestoken omdat Rusland vandaaruit aanvallen uitvoert.

De woordvoerder zegt dat de inval ook de Oekraïense militairen op andere plekken aan de frontlinie helpt. "Het voorkomt dat Rusland extra troepen naar de regio Donetsk kan sturen en compliceert de militaire logistiek."