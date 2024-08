Noodpot voor spaarders verder uitgebreid voor woningverkoop of verzekeringsgeld

Mensen die tijdelijk meer dan een ton op hun bankrekening hebben staan, bijvoorbeeld omdat ze hun huis hebben verkocht of verzekeringsgeld hebben gekregen, worden binnenkort beter beschermd. Volgende maand breidt De Nederlandsche Bank (DNB) de noodpot voor spaarders uit.

Rekeninghouders kunnen bij een faillissement van hun bank maximaal 100.000 euro terugkrijgen. Maar wie tijdelijk meer dan dit bedrag op de bankrekening had staan, bijvoorbeeld vanwege de koop of verkoop van een woning, was bovenop de standaardbescherming van een ton nog eens extra beschermd voor 500.000 euro.