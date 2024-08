Olympisch kampioenen geridderd in Den Haag: 'Nederland een clubgevoel gegeven'

De Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Spelen in Parijs zijn in Den Haag gehuldigd. Ze werden toegesproken door minister-president Dick Schoof, staatssecretaris van sport Vincent Karremans en chef de mission Pieter van den Hoogenband.

Daarbij werden de olympisch kampioenen geridderd. Sommige goudenmedaillewinnaars, zoals Sifan Hassan en Harrie Lavreysen, ontvingen na de vorige Olympische Spelen in Tokio al een lintje. Zij kregen nu een beeldje als waardering voor hun prestaties.

Later vandaag wacht nog een ontmoeting koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

"Het was genieten", vertelde 3-3-basketballer Worthy de Jong vanuit de Glazen Zaal. "Het is heel bijzonder wat voor impact de sport heeft gehad op onze samenleving, op sporters en op niet-sporters. Ik heb veel berichtjes gekregen van mensen die mijn sport nog helemaal niet kenden, maar er nu verliefd op zijn."

Schoof

Premier Schoof roemde de olympische ploeg. "Het duurde heel even, maar daarna bleef het medailles regenen. De fenomenale sprint van Femke Bol, de eerste Nederlandse basketbalmedaille, de hattrick van Harrie, het goud van Sifan Hassan."

"Jullie hebben het hoogst mogelijke bereikt. De top van de Olympus. Hulde, hulde, hulde. Jullie hebben Nederland een clubgevoel gegeven. Parijs was Oranje."

Gisteren keerden Nederlandse sporters per trein terug uit Parijs. In Scheveningen volgde in het beachvolleybalstadion een feest met vrienden en familie.