Auto op oprit burgemeester Leeuwarden vermoedelijk in brand gestoken

In Leeuwarden is op de oprit van de burgemeester vanochtend vermoedelijk brand gesticht bij een auto. Het voertuig raakte daardoor zwaar beschadigd.

De politie laat weten dat er aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Volgens Omrop Fryslân gaat het om de auto van de burgemeester, voormalig CDA-Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma. Of het inderdaad ging om de auto van Buma of dat er verdachten in beeld zijn, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.