Denemarken maant Zweden om overgewaaid bendegeweld en 'ingehuurde kindsoldaten'

Denemarken wil dat buurland Zweden meer doet om het toenemende bendegeweld onder controle te krijgen. Dat zei de Deense minister van Justitie gisteren in een persconferentie. Volgens de minister worden Zweedse tieners "ingehuurd als kindsoldaten" om geweld te plegen in Denemarken.

Veel schietpartijen in Zweden

Bendegeweld houdt Zweden al jaren in zijn greep. In 2023 waren er ruim 350 schietpartijen, waarbij 53 doden vielen. Binnen de Europese Unie is het aantal vuurwapenincidenten per hoofd van de bevolking er veruit het hoogst.