Politie gaat ervan uit dat vermist kind Barneveld werd ontvoerd

De politie gaat ervan uit dat de vermissing van een jong kind in Barneveld afgelopen vrijdagnacht, een ontvoering was.

Het kind was in de nacht van vrijdag op zaterdag meegenomen uit een huis aan de Columbusstraat. Later werden de ouders weer met het kind herenigd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar camerabeelden.