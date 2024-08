Persbureau Heitink Een dag na de ontvoering werden drie mannen opgepakt

NOS Nieuws • gisteren, 18:59 • Aangepast vandaag, 00:15 Jong kind korte tijd ontvoerd in Barneveld, man (53) zit nog vast

De politie gaat ervan uit dat de vermissing van een jong kind in Barneveld afgelopen vrijdagnacht, een ontvoering was.

Het kind was in de nacht van vrijdag op zaterdag meegenomen uit een huis aan de Columbusstraat. In de vroege ochtend werden de ouders weer met het kind herenigd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Op zaterdagmiddag vond er een politie-inval plaats in een woning in de Columbusstraat. Hierbij werden twee mannen aangehouden en geboeid meegenomen, meldt Omroep Gelderland. Later werd er nog een derde persoon aangehouden.

Een van de drie verdachten die zaterdag werden opgepakt, zit nog vast. Het gaat om een 53-jarige man uit Amersfoort. De politie wil op dit moment niets kwijt over zijn relatie tot de ouders van het kind.

De andere verdachten, twee 54-jarige mannen uit Barneveld, zijn op vrije voeten, maar worden nog wel verdacht.

Onrust in wijk

De burgemeester van Barneveld, Jacco van der Tak (CDA), heeft vandaag de woning waar de inval plaatsvond gesloten. Aanleiding is een vernieling aan het huis in de nacht van zaterdag op zondag.

"Omdat de woning onderdeel is van een appartementencomplex is er vanwege de veiligheid voor de andere bewoners gekozen de woning voorlopig te sluiten", schrijft de gemeente in een persbericht.

Ook heeft de burgemeester een noodbevel opgelegd aan de twee vrijgelaten verdachten. Zij mogen het dorp niet bezoeken. Aanleiding is de zorg voor mogelijke onrust in de wijk.

De politie doet nog onderzoek naar de ontvoering en is op zoek naar camerabeelden.