Podcast De Dag: hoe dichtbij is een oorlog tussen Israël en Iran?

De Iraanse Nederlander Matin Abbasi vertelt in deze podcast hoe een eventuele oorlog met Israël iedereen bezighoudt in Iran. Oudere generaties, die nog leven met de trauma's van de Irak-Iran-oorlog, zijn er bang voor, maar jongere generaties zien er volgens hem ook kansen in. Ze hopen dat dit conflict een aanleiding kan zijn om het Iraanse regime omver te werpen.