Na regio Koersk evacueert ook Belgorod inwoners om Oekraïense dreiging

In de Russische grensregio Belgorod zijn 11.000 mensen geëvacueerd, meldt het Russische persbureau TASS. Volgens het regionale bestuur is dat vanwege "vijandelijke activiteiten" in het grensgebied.

Belgorod grenst aan Oekraïne en ligt ten zuiden van de regio Koersk, waar Oekraïense militairen vorige week dinsdag binnenvielen. Eerder moesten al 76.000 mensen in die regio hun huis uit.

Er worden hulpgoederen uitgedeeld onder de evacués. Op de Russische staatstelevisie is te zien dat ze voedsel en andere basisbehoeften krijgen. In omliggende regio's worden hulpgoederen verzameld en in vrachtwagens geladen.

Rusland zegt dat het vannacht vijf drones onschadelijk heeft gemaakt boven Belgorod, elf boven de regio Koersk en twee boven de regio Voronezj, iets verder naar het oosten. Volgens het Russische ministerie van Defensie worden Oekraïense aanvallen, waarbij zwaar materieel wordt ingezet, afgeslagen. Een aantal Oekraïense tanks is daarbij vernietigd, aldus de Russen.

Ook in de regio Koersk wordt nog gevochten. Bij een raketaanval zijn volgens Rusland afgelopen weekend 13 mensen gewond geraakt. Russische oorlogsbloggers melden dat Oekraïense troepen proberen Soedzja te omsingelen, een plaats niet ver van de grens in de regio Koersk. Daarvandaan komt Russisch aardgas naar Oekraïne. Ook bij Korenevo, zo'n 20 kilometer verderop, zou worden gevochten.

De Russische president Poetin heeft overleg gehad met zijn veiligheidsadviseurs over de Oekraïense inval. Hij zegt dat Oekraïne erop uit is om de stabiliteit in de grensregio's te ondermijnen en dat het de inval gebruikt om de onderhandelingspositie te verbeteren. "Maar hoe kun je onderhandelen met mensen die op burgers schieten?", aldus Poetin.

De Oekraïense militairen moeten zo snel mogelijk worden teruggedrongen en Russische troepen zijn onderweg naar het front, zegt Poetin.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken houdt ook de bondgenoten van Oekraïne verantwoordelijk voor de aanvallen op Rusland, hoewel de Verenigde Staten zeggen dat ze niet door Kyiv waren geïnformeerd over het offensief. Volgens het ministerie zal een tegenaanval van het Russische leger niet lang op zich laten wachten.

Moreel van de troepen

De Oekraïense president Zelenksy zei zaterdag dat de aanval een kwestie van gerechtigheid is en bedoeld is om het Russische leger onder druk te zetten. In eigen land zijn weinig vorderingen te melden. De aanval zou ook bedoeld zijn om het moreel van de troepen op te vijzelen.

Hoe omvangrijk de Oekraïense aanval is, is nog steeds niet duidelijk. Volgens een functionaris zijn er duizenden militairen actief in het gebied, maar hoeveel het er precies zijn, wordt niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk in hoeverre Rusland in staat is de aanval af te slaan. De berichtgeving daarover is van beide kanten summier. Over aantallen slachtoffers is weinig bekend. Er zijn in het gebied geen onafhankelijke waarnemers.