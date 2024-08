Tweehonderd Eritreeërs demonstreren vreedzaam in Den Haag

In samenwerking met

Zo'n 200 Eritreeërs demonstreren op de Koekamp in Den Haag. Het zijn tegenstanders van het dictatoriale regime in Eritrea.

De demonstratie was aangekondigd. Gelijktijdig aan de actie staan vier Eritreeërs terecht in de rechtbank van Den Haag vanwege de rellen die afgelopen februari ontstonden rond zalencentrum Opera.

In het zalencentrum was op 17 februari een bijeenkomst van regeringsgezinde Eritreeërs. Honderden tegenstanders kwamen gewapend op die bijeenkomst af, waarna ongeregeldheden uitbraken. Bij het geweld raakten 29 agenten gewond en werd voor 700.000 euro schade aangericht.

Vreedzaam

De demonstratie op de Koekamp verloopt tot nu toe vreedzaam, schrijft Omroep West . Mensen dragen protestborden en er worden leuzen geroepen als "Eritrees regime niet welkom in Nederland" en "Nederland is geen verlengstuk van dictator".

Er is veel politie aanwezig, waaronder ook de Mobiele Eenheid (ME). Een politiedrone hangt boven het terrein en een waterkanon staat paraat in het centrum van Den Haag, meldt de politie.