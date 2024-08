In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 14:57 Aanhanger met dode lammetjes gestolen in Schinveld

In het Limburgse Schinveld is gisteren een aanhanger gestolen met twee lammetjes die zijn doodgegaan door het blauwtongvirus.

De eigenaar van de schapen, Roy van Bree, ontdekte de diefstal gisterochtend. Hij vertelt aan L1 Nieuws dat hij als hobby een kleine kudde schapen heeft. Vijf dieren, waaronder de twee lammetjes, waren bezweken aan het virus.

De dieren zouden gisterochtend door een destructiebedrijf worden opgehaald. Van Bree vertelt dat hij met het bedrijf had afgesproken de dieren niet op de grond te leggen, maar in zijn aanhanger aan de straat te zetten. "Het stinkt en is niet zo prettig voor de medemens, maar er is geen andere oplossing. Het bedrijf rijdt geen opritten en erven op."

Camerabeelden bekijken

Later die dag zag hij tot zijn verbazing dat niet alleen de dieren, maar ook de aanhanger was verdwenen. Hij vermoedt dat de dief niet wist dat er in de aanhanger twee dode lammetjes lagen. "Degene die mijn aanhanger heeft meegenomen, heeft nu twee stinkende schapen in zijn bezit."

Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft hij de vermissing van de twee kadavers gemeld, zodat hij niet verantwoordelijk wordt gesteld als de schapen ergens gedumpt zouden worden.

Hij hoopt dat de dief de aanhanger terugbrengt. "Morgen kan ik de camerabeelden van het gebied bekijken. We hopen dat daarop te zien is wie er is gekomen en dat we een kenteken kunnen zien."