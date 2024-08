ANP Maike van der Duin in actie tijdens het omnium.

NOS Wielrennen • vandaag, 11:31 Van der Duin sluit Spelen af als zesde op omnium, Valente prolongeert olympische titel

Maike van der Duin is als zesde geëindigd op het omnium, het laatste onderdeel van het baanwielrennen bij de Olympische Spelen in Parijs. Op de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines begon de 22-jarige Drentse sterk op de scratch, maar vergooide haar kansen in de temporace.

Na een zevende plaats in de afvalkoers wist Van der Duin dat alleen het pakken van een of meerdere ronden (wat 20 bonuspunten oplevert) haar nog in de buurt van het podium kon brengen.

Dat lukte ook. Maar omdat de meeste concurrenten hetzelfde deden, leverde die ronde haar aanvankelijk niet veel op. Van der Duin wist in het wiel van Lotte Kopecky echter nog een keer rond te rijden en schoof zo nog een paar plekjes op in het klassement.

De Belgische strandde echter op de vierde plaats. De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston sloeg de grootste slag in de puntenkoers en klom op naar het brons. Het zilver was voor de Poolse Daria Pikulik.

Maar het goud ging net als drie jaar geleden in Japan naar de Amerikaanse Jennifer Valente, die het toernooi op ongekende wijze domineerde.

NOS Jennifer Valente prolongeerde haar olympische titel op het omnium.

Twee dagen na haar verrassende zilveren medaille op de koppelkoers aan de zijde van Lisa van Belle begon Van der Duin prima aan het omnium.

In de scratch tekende de Française Valentine Fortin tien ronden voor de eerste aanval. Ze kreeg het thuispubliek daarmee op de banken, maar de hoop om een ronde voorsprong te nemen op de rest verdween al snel.

Zoals verwacht kwam het aan op een schaakspel om de juiste positie in de slotsprint. Van der Duin koos slim het wiel van Valente en liet zich zo aan de buitenkant naar de kop rijden.

In de temporace, waarbij na de vijfde ronde elke doorkomst een punt oplevert, was de Ierse Lara Gillespie veelvraat. Zij reed een groot deel van de race alleen voor het peloton uit en sprokkelde zo naar lievelust.

Achter de Ierse probeerden drie vrouwen, waaronder Van der Duin en Valente, naar Gillespie toe te rijden. Toen dat niet lukte, bleef vooral Van der Duin met lege handen achter.

In de afvalkoers ging Van der Duin goed mee, maar moest zeven ronden voor het einde toch het hoofd buigen. Valente bleef over met Georgia Baker en liet de Australische in de laatste sprint kansloos.

Kopecky grijpt naast brons

Daardoor kon Valente in de afsluitende puntenkoers rustig controleren en deed dat met verve. De Poolse Pikulik (10de na drie onderdelen) en de Nieuw-Zeelandse Wollaston (12de na drie onderdelen) reden zich in die puntenkoers nog naar het podium.

Kopecky kwam uiteindelijk negen punten tekort voor het brons.

NOS De top acht van het omnium voor vrouwen bij de Olympische Spelen in Parijs.

Twee jaar geleden stuntte Van der Duin op dezelfde baan in Saint-Quentin-en-Yvelines met zilver op het omnium bij de WK baanwielrennen. Vorig jaar miste ze het duuronderdeel bij het WK in Glasgow echter door een val op de koppelkoers.

Het was sowieso een rotjaar voor de Assense, die de Tour de France Femmes miste door een coronabesmetting. Afgelopen winter brak ze haar enkel tijdens een trainingskamp van haar wegploeg Canyon/SRAM en bovendien verloor ze haar vader.

In Parijs lijkt het toptalent uit Assen weer helemaal terug, maar als favoriet geldt ze niet. Die eer is voorbehouden aan Valente. de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston en het Belgische fenomeen Lotte Kopecky,

De Belgische kende echter een slechte start: ze werd slechts zeventiende.

Wat is het omnium?

Het omnium bestaat uit vier onderdelen, die allemaal op de slotdag worden verreden. Na de scratch (30 ronden, wie het eerst over de finish komt wint) volgen nog de temporace (30 ronden, waarbij er bijna elke ronde gesprint wordt om punten), de afvalkoers (waarbij elke ronde een renster afvalt tot er nog twee over zijn).

De stand na drie onderdelen is de beginstand voor de afsluitende puntenkoers.