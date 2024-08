Van der Duin gokt en verliest in temporace en zakt weg in klassement omnium

Na drie van de vier onderdelen op het omnium lijkt een tweede olympische medaille moeilijk voor Maike van der Duin. Na een prima start op de scratch (4de) ging het mis in de temporace (20ste). In de afvalkoers, het derde onderdeel, eindigde de de 22-jarige Drentse als zevende.

Daardoor begint Van der Duin als tiende aan de afsluitende puntenkoers. De Amerikaanse Jennifer Valente lijkt hard op weg naar prolongatie van haar olympische titel. Zij won de scratch in de afvalkoers en werd tweede in de temporace.

In de scratch tekende de Française Valentine Fortin tien ronden voor de eerste aanval. Ze kreeg het thuispubliek daarmee op de banken, maar de hoop om een ronde voorsprong te nemen op de rest verdween al snel.

Zoals verwacht kwam het aan op een schaakspel om de juiste positie in de slotsprint. Van der Duin koos slim het wiel van Valente en liet zich zo aan de buitenkant naar de kop rijden.

In de temporace, waarbij na de vijfde ronde elke doorkomst een punt oplevert, was de Ierse Lara Gillespie veelvraat. Zij reed een groot deel van de race alleen voor het peloton uit en sprokkelde zo naar lievelust.

In de afvalkoers ging Van der Duin goed mee, maar moest zeven ronden voor het einde toch het hoofd buigen. Valente bleef over met Georgia Baker en liet de Australische in de laatste sprint kansloos.