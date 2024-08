Kappers Media De brandweer bij de brand in de pizzeria in Leeuwarden

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 10:04 • Aangepast vandaag, 10:47 Brand in pizzeria Leeuwarden, geen gewonden

In Leeuwarden heeft vanochtend brand gewoed in een pizzeria waarboven vier studenten wonen. De brand is inmiddels onder controle, meldt de brandweer. Er raakte niemand gewond.

De brand ontstond volgens de brandweer in de pizzeria en sloeg vervolgens over naar de bovenverdieping. Waardoor het vuur is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Boven de pizzeria bevinden zich studentenwoningen. Er staan vier mensen ingeschreven op het adres. In eerste instantie was van twee bewoners nog niet zeker waar ze waren. Tot die tijd ging de brandweer ervan uit dat ze nog in het gebouw waren. Inmiddels is duidelijk dat alle vier bewoners op het moment van de brand niet thuis waren, laat de brandweer aan Omrop Fryslân weten.

Ingestort

Het pand raakte volgens de brandweer verwoest. Zo is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen panden. Er kwam veel rook vrij bij de brand. In een NL-alert waarschuwde de brandweer mensen in de omgeving om de ramen en deuren dicht te houden.