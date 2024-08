ANP Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw rijden uit na hun heats op de keirin en in het individuele sprinttoernooi.

NOS Wielrennen • vandaag, 18:09 'Hetty Raketty' naar laatste vier op sprint, Lavreysen op koers voor 'Harrie's hattrick'

Baanwielrenster Hetty van de Wouw heeft zich op verrassend imponerende wijze geplaatst voor de halve finales van het olympische sprinttoernooi in Parijs.

De 26-jarige Brabantse - door haar collega's 'Hetty Raketty' genoemd - declasseerde in de achtste finales thuisfavoriet Mathilde Gros en kreeg het Franse publiek zo stil. Daarna was ze in twee heats te sterk voor de Britse Sophie Capewell.

In de halve finales neemt Van de Wouw het zondag (11.22 uur) op tegen de Duitse Lea Friedrich.

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland plaatsten zich zonder al te veel moeite voor de kwartfinales van de keirin. De kwartfinales zijn zondag vanaf 11.29 uur.

Doorbraak Van de Wouw

Van de Wouw beleeft haar doorbraak bij de Spelen. Met de verrassende zilveren medaille op de keirin, eerder deze week, kon haar toernooi al niet meer stuk.

Op dat onderdeel speelt tactiek en soms een tikkeltje geluk een grotere rol dan in het klassieke sprinttoernooi, waar pure kracht meestal de doorslag geeft.

Het sprinttoernooi begon vrijdagochtend met de kwalificatie over 200 meter, waarin Van de Wouw keurig achtste werd. De volgorde bij die kwalificatie bepaalde vervolgens het verdere traject in het sprinttoernooi.

Haar eerste tegenstandster, de Mexicaanse Daniela Gaxiola Gonzalez, bleek geen partij voor de Brabantse en in de tweede ronde was ze een banddikte beter dan de Nieuw-Zeelandse Shaane Fulton.

1:26 Van de Wouw krijgt Franse publiek stil met overtuigende zege op Gros

Met thuisfavoriete Gros - de wereldkampioene van 2022 - had Van de Wouw een geduchte tegenstandster in de achtste finales.

Gros werd immers twee jaar geleden op dezelfde baan in Saint-Quinten-en-Yvelines wereldkampioene op dit onderdeel. In de eerdere vijf duels tussen beiden trok Van de Wouw nog nooit aan het langste eind. De Brabantse liet er echter geen twijfel over bestaan wie de sterkste was.

Daarna won Van de Wouw de eerste heat met klein verschil van de op papier sterkere Capewell. In de tweede heat reed Van de Wouw met de hoogste snelheid van alle kwartfinalisten de Britse vervolgens strak uit het wiel.

Voor Steffie van der Peet, de andere Nederlandse deelnemer aan het sprinttoernooi voor vrouwen, eindigde het toernooi gisteren al tegen wereldkampioene Emma Finucane.

Finucane bereikte net als Van de Wouw de halve finales en treft daarin de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews, de olympisch kampioene op de keirin.

Lavreysen fluitend door

De missie van Lavreysen is olympisch goud op de teamsprint, de individuele sprint en de keirin. De eerste twee delen van Harrie's Hattrick heeft hij al binnen, maar dat de keirin de minste zekerheid biedt op een medaille bleek drie jaar geleden wel in Japan.

Toen werd Lavreysen in de finale verrast door een vroege aanval van sprintlegende Jason Kenny en moest hij uiteindelijk genoegen nemen met brons.

In de achtste finales in Parijs moest Lavreysen - drievoudig wereldkampioen op dit onderdeel - even uitwijken na een gekke manoeuvre van een tegenstander, maar hij nam daarna gedecideerd het heft in handen en reed zijn tegenstanders op meters afstand.

1:48 Lavreysen op koers voor Harrie's hattrick: fluitend door naar kwartfinales keirin

Voor Hoogland is de keirin de competitie van de revanche. Drie jaar geleden was hij namelijk niet geselecteerd om deel te nemen aan het sprintonderdeel.

Bovendien greep Hoogland vrijdag op discutabele wijze naast het brons op de individuele sprint. De Brit Jack Carlin was tot twee keer toe in overtreding in de beslissende derde heat om brons, maar bleef daarvoor onbestraft en won.

Op de coulante houding richting Carlin was achteraf veel kritiek en mogelijk speelde dat een dag later nog een rol. In de heat van Hoogland werd de ervaren Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang (bezig aan zijn vijfde Spelen) namelijk gediskwalificeerd toen hij voortijdig de derny passeerde.

0:49 Getergde Hoogland door in keirin na diskwalificatie Maleisische baantopper Awang

In tranen keek Awang vervolgens toe hoe Hoogland zich achter de Australiër Matthew Glaetzer rechtstreeks plaatste voor de kwartfinales.

De Surinamer Jaïr Tjon-en-Fa, die in Tokio nog vierde werd op dit nummer, strandde in de herkansingen.